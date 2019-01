Bolca un camió d'escombraries a Esparreguera i el conductor resulta ferit lleu

El conductor d'un camió d'escombraries ha resultat ferit lleu aquest dimarts al matí quan s'ha accidentat amb el vehicle, a la carretera B-231, a Esparreguera, segons han informat fonts de Trànsit i dels Bombers.

Els fets han tingut lloc a les 9 del matí al punt quilomètric 2 de la carretera B-231, en sentit Els Hostalets de Pierola, just a la confluència amb l'autovia A-2. Per causes que es desconeixen, un camió d'escombraries ha sortit de la calçada i ha bolcat.

Com a conseqüència, el conductor ha resultat ferit lleu, amb diverses contusions, i ha estat traslladat pel SEM a l'hospital de Bellvitge.

Al lloc dels fets hi han treballat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra. L'accident ha obligat a tallar durant més d'una hora la B-231.