Citen un manresà per un delicte d'odi per instar al boicot a un cantant sionista

El Jutjat d'Instrucció 19 de València ha citat a declarar com a investigats nou activistes que l'any 2015 van dur a terme una campanya per reclamar a un festival de Benicàssim que no contractés un cantant sionista, Matisyahu, conegut per haver donat suport a l'exèrcit d'Israel en les seves intervencions militars a Palestina. Entre els citats que hauran d'acudir a València, hi ha el manresà Berni Sorinas, que, com la resta, va participar en la campanya escrivint tuits demanant el boicot.

Tots nou van ser denunciats per un particular, Abel Isaac de Bedoya Piqué, representant d'una associació acabada de crear, l'anomenat Comitè Legal per a la Lluita contra la Discriminació. De Bedoya els acusa d'un delicte d'incitació a l'odi i un altre de coaccions (delictes castigats al Codi Penal, respectivament, a penes de fins a quatre i tres anys de presó). El jutjat valencià va admetre a tràmit la querella i ara ha iniciat la fase d'instrucció, al final de la qual pot decretar l'arxiu del cas o elevar-lo a judici. Tots nou denunciats han estat citats per a dilluns vinent. El concert es va acabar celebrant sense incidències, després que inicialment l'organització del festival (el Rototom Sunsplash) hagués anunciat la retirada del cartell del polèmic cantant.

Els querellats, a través del moviment Defensem els Drets Humans, han emès un comunicat denunciant que l'acusació contra ells «és una violació flagrant de la llibertat d'expressió i un intent de criminalitzar i reprimir el nostre dret democràtic a la defensa dels drets humans, tant als nostres territoris com internacionalment».

En declaracions a aquest diari, el manresà Sorinas (que és activista de la PAHC Bages) confia que, després de prendre'ls declaració, el jutge acabi arxivant el cas. «És una persecució brutal de la llibertat d'expressió», lamenta el manresà, que considera que, dar-rere de la denúncia, «hi ha el lobby sionista, que és capaç de capgirar la història i acusant-nos a nosaltres de delicte d'odi, quan el que demanem precisament és que no hagi odi contra el poble palestí». Segons denuncia Sorinas, «intenten capgirar la història per poder atacar la dissidència».