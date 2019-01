Un centenar de persones es concentren a Manresa contra la pobresa energètica

Prop d'un centenar de persones es van concentrar ahir a la plaça Major de Manresa per protestar contra la pobresa energètica i per reclamar a l'Ajuntament i a les companyies de serveis la instal·lació de comptadors socials de llum i d'aigua per a totes les persones que es troben en risc d'exclusió.

La concentració, convocada per l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) del Bages i la PAHC, es va organitzar arran de l'incendi que es va declarar diumenge a la nit en un habitatge sense instal·lació elèctrica del carrer Sant Francesc de Manresa, que havia ocupat feia tres setmanes una família sensesostre. El foc, provocat per una espelma, va cremar un matalàs.

«Quan va començar el foc, tots nosaltres estàvem dormint en una altra habitació. Em vaig adonar del fum perquè em vaig despertar per donar el biberó a la meva filla petita», explicava ahir la mare de la família, integrada per un matrimoni i tres nenes menors d'edat. «Si no m'hagués despertat, ara mateix potser estaríem tots morts», va exclamar la dona, que va reclamar a l'Ajuntament una solució per a la seva situació, ja que l'habitatge que ocupaven (propietat d'un banc) ha quedat impracticable i no tenen cap altre lloc on puguin viure. «Només ens han donat allotjament a l'alberg dues nits. Aquest dimecres haurem de tornar al pis, perquè no tenim enlloc més on anar», va dir.

L'APE va llegir un manifest en que s'exigeix a l'Ajuntament, Endesa i Aigües de Manresa «la instal·lació de comptadors socials a les persones en risc d'exclusió», així com que s'aturin els talls de subministraments a totes les famílies que no poden pagar-los.