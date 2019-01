Demanen tretze anys per a un veí de la Seu per agredir i violar la parella

L'Audiència de Lleida jutjarà avui un veí de la Seu d'Urgell, de 44 anys i de nacionalitat portuguesa, acusat de maltractar i violar durant quatre anys la seva parella sentimental, amb qui mantenia una relació des de feia 20 anys i amb qui tenia dos fills en comú. Segons la fiscalia, la relació es va anar deteriorant a causa de la gelosia i de l'addicció a l'alcohol de l'acusat i, tot i que la dona s'hi negava, l'home l'obligava per la força a mantenir relacions sexuals amb ell perquè deia que era la seva «esclava». La fiscalia demana que se li imposin tretze anys i mig de presó i que indemnitzi la víctima amb 15.000 euros.

Segons el ministeri públic, entre final del 2012 i el març del 2016, l'acusat va incrementar la seva conducta intimidatòria i agressiva cap a la seva dona. Li cridava, la insultava i l'amenaçava de manera freqüent i també l'agredia físicament gairebé cada dia.

Molts cops, recull la qualificació fiscal, quan anaven a dormir, l'acusat donava puntades de peu a la dona fins a tirar-la del llit i ella havia de dormir a terra. Una vegada, segons afegeix l'escrit del ministeri públic, l'acusat va agredir la dona davant el seu fill de 12 anys i una altra va colpejar el fill gran, també menor d'edat.

La dona, explica l'escrit, mai no va anar al metge per ser atesa de les lesions, per por que l'acusat augmentés la seva conducta agressiva i intimidatòria. L'acusat, fins i tot, li va prohibir anar a un curs d'auxiliar d'infermeria.

Els últims anys, segons va denunciar la dona, l'acusat també l'obligava a matenir relacions sexuals, tot i que ella s'hi negava. Quan ella s'hi oposava, l'home li deia que «havia d'aguantar els seus desitjos sexuals perquè era la seva esclava». La dona finalment va denunciar els fets el 21 de març del 2016.