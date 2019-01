Un home resulta ferit en un accident de trànsit a Calaf

Un home ha resultat ferit lleu aquest dimecres al matí en accidentar-se amb el vehicle a Calaf, a la carretera BV-1001. Els fets han tingut lloc a les 7.02 hores al quilòmetre 2 en sentit a Sant Martí Sesgueioles. Per motius que es desconeixen, el vehicle ha sortit de la via en aquest punt.

Quan els Bombers de la Generalitat han arribat al lloc de l'accident s'han trobat el conductor fora del vehicle. Ha estat traslladat al centre d'atenció primària amb ferides de caràcter lleu, segons fonts dels Bombers, que hi han enviat dues dotacions. No hi ha hagut altres vehicles implicats.