Les càmeres de Pineda han frenat els robatoris, segons l'Ajuntament

Les càmeres lectores de matrícules instal·lades a Pineda de Bages i a les Brucardes «estan assolint l'objectiu previst», segons va assegurar ahir l'Ajuntament de Sant Fruitós en un comunicat, ja que el nombre de robatoris ha disminuït. Segons dades municipals, el darrer cas consumat va tenir lloc a les Brucardes el 21 d'octubre passat.

En total, doncs, segons va destacar el consistori, ja fa dos mesos i mig que no es registra cap robatori. El darrer intent va ser el 16 de novembre a Pineda de Bages, però va poder ser impedit pels Mossos d'Esquadra, que van haver de disparar dos trets en l'aire per evitar ser atropellats per un dels presumptes lladres.

Segons l'Ajuntament, el nombre de robatoris s'ha reduït «dràsticament» des que estan en funcionament les primeres càmeres lectores de matrícula i que van entrar en funcionament a final d'octubre. Les càmeres, situades en llocs estratègics, serveixen per fotografiar les matrícules, per així identificar ràpidament vehicles sospitosos. Malgrat les dades positives, l'Ajuntament demana a la ciutadania que continuï prenent mesures bàsiques de seguretat.