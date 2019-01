Denunciat a Manresa per dur sense morrió dos gossos de raça potencialment perillosa

La Policia Local de Manresa va denunciar aquest dimarts un home que portava pel carrer dos gossos de raça potencialment perillosa sense morrió.

La denúncia es va produir al mercat ambulant de la Font dels Capellans. Els gossos eren de la raça American Stanford i tampoc no portaven el xip d'identificació obligatori. La persona que els portava, a més, tampoc no disposava ni de la llicència obligatòria in de l'assegurança.

La Policia Local va procedir a denunciar l'home i va traslladar els animals a la Protectora.