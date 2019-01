Arxivades les causes contra els alcaldes de Manresa i Moià pel decret de convocatòria de l'1-O

La fiscalia d'àrea de Manresa ha arxivat les diligències que havia obert contra l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i contra el de Moià, Dionís Guiteras (ERC), en relació al decret de convocatòria del referèndum de l'1-O, segons han confirmat fonts dels dos ajuntaments.



Junyent i Guiteras eren dos dels batlles de la Catalunya Central que l'octubre del 2017 van ser citats a declarar per presumpta desobediència, en el marc de la instrucció de la fiscalia general de l'estat d'investigar els alcaldes de tots els ajuntaments que haguessin signat el decret. Davant del fiscal, tant Junyent com Guiteras es van acollir al seu dret a no declarar.



Aquest dijous, tots dos han rebut la notificació de l'arxivament. En la resolució, segons ha explicat Guiteras, el fiscal assenyala que, si bé els alcaldes es van adherir a la convocatòria, no van tenir cap participació activa en l'organització del referèndum i que, de fet, als centres de votació, hi havia un gran nombre de persones que tenien accés a les claus per obrir els locals.



L'alcalde moianès ha mostrat la seva satisfacció a les xarxes, ja que, segons ha manifestat, "les urnes són l'expressió civilitzada de la voluntat popular" i ha agraït la feina del seu advocat, Abel Pié, i de la resta d'advocats voluntaris que defensen causes relacionades amb l'1-O. "És evident que resoldre conflictes polítics a les urnes no pot ser mai delicte", ha afegit Guiteras en declaracions a aquest diari.





Avui he rebut l'arxivament de la denúncia per part de la fiscalia de l'Estat per haver donat suport a la democràcia, les urnes són l'expressió civilitzada de la voluntat popular, gràcies @abelpie per la teva feina i la de tot/es els advocats que defenseu la democràcia! pic.twitter.com/FmJT0aGJcV — Dionís Guiteras (@Dionis7vetes) 10 de gener de 2019