L'acusat d'agredir i de violar la seva parella a la Seu d'Urgell nega els fets

L'acusat de maltractar i violar del 2012 al 2016 la seva parella sentimental a la Seu d'Urgell va negar ahir, durant el judici, haver insultat o forçat mai la dona. L'home, que s'enfronta a 13 anys i mig de presó, va assegurar que només discutien «com a parella».

La víctima, en canvi, va relatar que ell la insultava, l'amenaçava, li pegava i l'obligava a mantenir relacions sexuals que ella no volia, tot fent ús de la força. Els psicòlegs que van tractar la dona van declarar ahir que ella aguantava la situació per «dependència emocional» i perquè se sentia «atrapada». Consideren que va acabar denunciant els fets per por que l'home fes mal als dos fills, de 8 i 12 anys, que tenien en comú.

La víctima va declarar, protegida per una mampara, que psicològicament estava «destrossada» perquè, «per a ell, jo no valia res». Va assegurar que les baralles eren diàries, i que molts cops anava begut, que tenia «molta por» perquè a vegades es posava «inaguantable» i que, si ella deixava de ser «submisa», ell «s'alterava més». La dona va relatar nombrosos episodis en què l'acusat l'agredia o l'obligava a tenir relacions sexuals contra la seva voluntat.