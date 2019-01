La jutge arxiva la causa contra el manresà detingut arran d'una baralla amb la parella

El Jutjat de Violència sobre la Dona de Manresa ha deixat aquest divendres en llibertat sense càrrecs el manresà que va ser detingut dimecres a la nit per la Policia Local per un delicte de violència a la llar, arran d'una baralla amb la seva parella. La magistrada, a més, ha decretat l'arxivament del cas.

Els agents locals havien trobat la noia a fora de casa, amb lesions a la cara i al pòmul, sense sabates i sense roba d'abric, a la zona de l'Avinguda Universitària, tal i com va informar el cos policial en un comunicat. La patrulla havia acudit a la zona alertada pel suposat agressor, que va explicar que, després d'una baralla, la noia havia marxat del domicili, descalça i sense abric.

El detingut, que no tenia antecedents, ha estat dues nits a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Finalment, aquest divendres ha passat a disposició del Jutjat de Violència sobre la Dona de Manresa. Davant de la jutgessa, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La noia, que no havia presentat cap denúncia, tampoc no ha declarat.

El fiscal, després de llegir l'atestat dels Mossos d'Esquadra (que recollia les manifestacions de la Policia Local), ha renunciat a presentar acusació. Davant d'això, la jutgessa ha decretat l'arxiu del cas perquè "no resulta degudament justificada la perpetració de l'il·lícit penal que ha donat lloc a la formació de la causa", segons la resolució, a què ha tingut accés aquest diari.