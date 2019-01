El fiscal, pendent de resoldre la situació de Montse Venturós per l'1-O

La fiscalia de Manresa no ha pres de moment cap decisió respecte de la situació judicial de l'exalcaldessa de Berga Montse Venturós, en relació amb la seva signatura del decret de convocatòria de l'1-O, segons fonts jurídiques.

El setembre del 2017, Venturós va ser un dels cinc alcaldes i alcaldesses de la Catalunya Central que van ser investigats per la fiscalia de Manresa, arran del seu suport a l'1-O. D'aquests cinc casos, tres ja han estat arxivats pel mateix fiscal aquesta setmana: els dels alcaldes de Manresa i Moià (vegeu Regió7 d'ahir) i el de Sant Pere de Torelló (Osona). Quant a l'alcalde de Capellades, el fiscal s'ha inhibit a favor d'un jutjat d'Igualada. I, pel que fa a la berguedana Venturós (que no va comparèixer al jutjat el dia de la citació), no ha pres cap decisió.