Ordre judicial contra un home denunciat per la parella per agressió sexual

El Jutjat de Violència sobre la Dona de Manresa ha deixat en llibertat amb càrrecs un veí de la ciutat que va ser denunciat per la parella per una agressió sexual la nit de Cap d'Any. La causa està oberta per un delicte de violència domèstica i la jutge ha dictat a l'acusat una ordre d'allunyament cap a la víctima, pels «indicis de criminalitat» i per la seva situació de «vulnerabilitat». L'home ja tenia antecedents de violència masclista cap a la dona, però l'última ordre d'allunyament havia deixat d'estar vigent el juliol del 2018.

Segons va declarar la dona davant la jutge, té una relació sentimental amb l'acusat des de fa cinc anys. La nit de Cap d'Any, va dir, van sopar al pis d'ell, van sortir a ballar i, després, a casa, van tenir relacions sexuals, inicialment amb el seu consentiment. Però la dona va explicar que ell va actuar de forma «brusca i violenta», li va demanar que parés, però no li va fer cas. L'exploració forense de la dona va localitzar-li dues fissures.