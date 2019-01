El Suprem vol investigar Lledoners per permetre a Rull visitar el seu fill a l'hospital

Josep Rull, un dels exconsellers empresonats a Lledoners, va sortir dissabte passat de la presó durant dues hores per veure el seu fill a l'hospital de Manresa, on havia ingressat d'urgència a causa d'una caiguda que l'havia deixat inconscient. Ho va poder fer amb un permís extraordinari, concedit per la direcció del centre, que va apel·lar a un article del reglament penitenciari que permet a l'administració donar autoritzacions d'aquest tipus en casos d'urgència. El nen, de 4 anys d'edat, es va recuperar favorablement.

El Tribunal Suprem, tot i així, va anunciar ahir que estudiarà si aquesta autorització va ser irregular, ja que es va atorgar sense avisar prèviament l'alt tribunal, que era l'òrgan competent per validar-la. Segons el Suprem, la comunicació no va ser fins a posteriori.

Abans de donar l'autorització, la direcció de Lledoners va consultar el cas al jutjat de guàrdia de Manresa, que es va declarar no competent per pronunciar-s'hi. En la seva interlouctòria, però, el jutge manresà va recordar que l'article 161.4 del Reglament Penitenciari permet a la direcció d'una presó concedir permisos «en supòsits d'urgència».

Tot i així, la resolució també constata que l'article 161.3 asse-nyala que, en els casos de presos preventius, és necessària «l'autorització expressa de l'autoritat judicial a la qual l'intern estigui a disposició». El fiscal de guàrdia de Manresa, però, es va mostrar partidari a atorgar el permís.

Segons vfonts de la conselleria de Justícia, els fets van tenir lloc dissabte passat, vigília de Reis, al matí, durant una visita de la família de Rull a Lledoners. El nen, de 4 anys, va caure a terra i va patir una forta commoció al cap, durant un vis-a-vis amb el seu pare. Va perdre el coneixement i els serveis mèdics el van evacuar d'urgència en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

La direcció de Lledoners va comunicar al Jutjat d'Instrucció 4 de Manresa, en funcions de guàrdia, l'interès de concedir a Rull un permís extraordinari de sortida per poder visitar el seu fill a l'hospital. El fiscal de guàrdia es va mostrar partidari de concedir-li el permís, «per raons d'urgència», però el magistrat del Jutjat 4 de Manresa, en una resolució difosa ahir pel TSJC, va acabar concloent que no era l'òrgan competent per autoritzar el permís, sinó que ho era el Suprem, per la qual cosa va resoldre que no concedia «ni deixava de concedir» l'autorització.

Fonts de Justícia van explicar ahir que, arran de la resposta del jutjat manresà, Rull va ser traslladat sota custòdia policial a l'hospital. En despertar-se, el nen va passar unes hores desorientat, sense reconèixer els seus familiars, però finalment els metges li van donar l'alta i va poder passar la nit de Reis a casa.

Segons les mateixes fonts, la resolució judicial de Manresa es va conèixer a les 17 hores, la sortida de Rull, sota custòdia policial, va ser a les 17.18 hores, i el retorn a la presó va ser a les 19.20 hores. Les mateixes fonts van constatar que no es va poder informar el Suprem perquè era cap de setmana i el tribunal estava tancat.

El Suprem, però, va informar ahir que estudiarà si el permís extraordinari va ser irregular i, en el seu cas, determinar si es podria haver comès algun delicte. Fonts jurídiques van informar que la sala que jutjarà l'1-O es reunirà pròximament per estudiar el tema. En el cas d'observar que s'hagi pogut cometre algun delicte, el cas s'enviarà a la fiscalia. El Suprem va assegurar que, quan va rebre la comunicació a posteriori, no se li va fer arribar la documentació mèdica del menor.