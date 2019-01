Detenen un veí d'Olesa de Montserrat per extorsionar una dona que va conèixer en una xarxa social

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 de gener a Martorell un home de 24 anys, nacionalitat xinesa i veí d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) per extorsionar una dona que va conèixer en una xarxa social. Segons un comunicat de la policia catalana difós aquest diumenge, a l'arrestat se l'acusa dels delictes d'extorsió, assetjament, agressió sexual i revelació de secrets. L'home es feia passar per un integrant d'una màfia xinesa per intimidar la víctima i va utilitzar les dades personals que havia obtingut a les converses intimes, com el domicili, el lloc de feina o els fills, per amenaçar-la si no accedia a tenir relacions sexuals amb ell o si ho denunciava a la policia.

Els fets es remunten al 5 de gener quan els Mossos van rebre la denúncia d'una dona que afirmava que estava sent víctima d'una extorsió per part d'un home que havia conegut a les xarxes socials. S'havien conegut a mitjans de desembre i es van trobar en una ocasió en la qual ella es va negar a mantenir relacions sexuals amb ell.

A partir d'aleshores, la dona va començar a rebre missatges amenaçadors de l'home, que volia obligar-la a tenir relacions sexuals. Per incrementar el grau d'intimidació es va fer passar per integrant d'una màfia xinesa i utilitzava les dades personals que havia obtingut a les converses intimes, com el domicili, el lloc de feina o els fills, per amenaçar-la greument si no accedia a tenir relacions sexuals amb ell o si ho denunciava a la policia.

Finalment, l'home li va dir que la deixaria tranquil·la si ella li enviava imatges on sortís nua. Després de moltes pressions i de proferir amenaces greus, tant contra ella com contra la seva família, la víctima va accedir a enviar-li les fotografies, ja que creia que així s'acabarien les intimidacions. Contràriament a això, l'extorsionador la va amenaçar de fer-les públiques si no hi mantenia relacions sexuals.

Quatre dies més tard l'arrestat va tornar a contactar amb la víctima per pressionar-la. En aquesta ocasió, a més d'amenaçar de fer mal a la seva família i amb fer públiques les imatges, li va exigir que li pagués 2.000 euros en efectiu.

La víctima, desbordada per la situació, va accedir novament a les demandes de l'extorsionador i li va entregar els 2.000 euros a canvi que adquirís el compromís de no molestar-la mai més. Davant d'això, el detingut va veure una oportunitat per continuar amb les seves exigències. El 4 de gener hi va contactar un altre cop per demanar-li 3.000 euros. Aleshores la dona va veure clar que aquella situació no només no s'acabaria sinó que aniria 'in crescendo' i es va decidir a denunciar els fets davant la policia.

Es va fer càrrec de la investigació la Unitat Central de Segrestos i Extorsions de la DIC, que va iniciar una investigació amb l'objectiu d'identificar i localitzar l'home i protegir i assessorar la víctima. Finalment, el 8 de gener es va establir un dispositiu policial per localitzar i detenir l'autor de l'extorsió. L'arrest es va dur a terme a Martorell quan l'home es disposava a recollir els diners del segon pagament.

El mateix dia els agents van realitzar l'entrada i escorcoll al domicili del detingut, on van trobar material informàtic i altres indicis relacionats amb els fets. L'arrestat va passar a disposició judicial el 10 de gener i el jutge va decretar ordre de prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima i del seu lloc de treball, a més li va prohibir sortir del territori nacional.