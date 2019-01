Denuncien un professor de l'Escola de Música de Berga per presumptes abusos a una alumna menor

Els Mossos d'Esquadra han rebut una denúncia contra un exprofessor de l'Escola Municipal de Música de Berga per haver abusat presumptament d'una alumna menor d'edat, segons han confirmat a Regió7 fonts policials i judicials. De moment, només es té constància d'una sola denúncia, però es desconeix si s'haurien produït més casos.

Els fets van tenir lloc fa més d'un any, quan el professor treballava al centre i va tenir presumptament relacions amb la menor, que tenia menys de 16 anys i que, per tant, no tenia l'edat legal de consentiment. Posteriorment, ara fa un any, el mestre en qüestió va deixar de treballar al centre.

La denúncia s'ha conegut ara i ha passat a mans de la fiscalia, que investiga els fets. El cas ha causat preocupació a la direcció de l'Escola de Música i a l'equip de govern de l'Ajuntament de Berga, que de moment no ha informat públicament sobre els fets, tot i que espera fer-ho properament. Fa uns dies, el govern local va comunicar el cas als grups polítics de l'oposició. Avui, té previst fer-ho al professorat i a les famílies de l'Escola de Música.