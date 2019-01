Els parcs de bombers de Cardona i Moià han tancat onze dies l'últim mes

El conflicte laboral a Interior ha provocat que, durant l'últim mes, la Catalunya Central hagi tingut tancat, de mitjana, cada dia, un dels seus deu parcs de bombers professionals. Els més afectats han estat els de Cardona i Moià, ja que, des de mitjan desembre fins ara, acumulen cadascun onze dies amb les portes tancades. La situació d'excepcionalitat s'ha prorrogat fins al 15 de febrer, de manera que la dotació mínima d'efectius per torn a tota la regió continuarà sent de 22, en lloc dels 33 que haurien de ser habituals.

«La conselleria d'Interior està jugant amb la sort. La dotació mínima actual només permet cobrir un servei, però no una acumulació de serveis. Si passés algun incendi com el de Badalona, nosaltres no tenim al costat de casa els Bombers de l'Ajuntament de Barcelona perquè ens vinguin a donar suport», adverteix un dels representants sindicals dels Bombers a la Catalunya Central, Víctor Fernàndez, del sindicat UGT.

Els bombers demanen a Interior més personal i més recursos. Fins ara, la falta de plantilla que arrossega el cos provocava que molts efectius haguessin de fer forçosament hores extra, no pas per necessitats d'un servei, sinó per cobrir vacants diàries en parcs de totes les regions.L'11 de desembre passat, els efectius van iniciar una protesta en què es neguen a fer hores extres i compleixen només la seva jornada laboral. Aquest fet va obligar Interior a reduir la dotació mínima de bombers de tots els parcs i a estipular quins són els necessaris que obrin i quins es poden permetre tancar.

D'aquesta manera, ara, dels deu parcs de la Catalunya Central, només cinc tenen l'obligació de mantenir-se oberts cada dia: els de Manresa, Solsona, Berga, Guardiola de Berguedà i Vic. En cadascun, a més, s'ha reduït la dotació mínima diària d'efectius (al parc de Manresa, per exemple, en lloc dels vuit bombers habituals, la xifra ha baixat a set).

Els altres cinc parcs de la regió (Calaf, Cardona, Moià, Prats de Lluçanès i Tona) només poden obrir si tenen els tres efectius mínims necessaris per fer-ho. Si un dia no arriben a aquesta xifra, la resta d'efectius són traslladats a reforçar altres parcs de la regió, i tanquen. És el que ha passat onze dies diferents a Moià, onze més a Cardona, cinc a Calaf, cinc a Prats i cinc a Tona. Ahir, per exemple, va estar tancat el de Calaf.

En total, en el conjunt de tots els parcs de la Catalunya Central, la xifra mínima de bombers per torn és de 22, en lloc dels 33 que haurien de ser habituals. La falta d'entesa entre Interior i els sindicats ha provocat que, de moment, la situació d'excepcionalitat s'hagi prorrogat fins al 15 de febrer.