Petició de dotze anys de presó per a l'acusat d'abusar de dues nenes a Martorell

La fiscalia demana dotze anys de presó per a un veí de Martorell, Juan Antonio R. L., acusat d'haver abusat sexualment de dues nenes. El judici se celebrarà demà a l'Audiència de Barcelona.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 12 de maig del 2014. L'acusat era al parc Onze de Setembre de Martorell, on es va dirigir a dues nenes de 7 i 9 anys d'edat. Amb l'excusa de voler-los ensenyar una fura que tenia casa, les va convidar a pujar-hi. Un cop a l'habitatge, segons la fiscalia, els va demanar que es traguessin la roba, per no espantar l'animal.

A continuació, mentre reproduïa un DVD pornogràfic, l'acusat es va asseure despullat al sofà, va començar a fer-los tocaments i en va fer seure una a la seva falda, segons l'escrit d'acusació. En un moment determinat, una de les nenes es va posar a plorar. Aleshores, el processat, explica el ministeri públic, va demanar a les nenes que es vestissin, els va donar 2 euros i les va fer fora.

Una de les nenes, en rebre l'empenta per sortir del pis, va caure a terra i es va fer mal. Per tot plegat, la fiscalia acusa Juan Antonio R. L. de dos delictes d'abús sexual i de dos delictes d'exhibicionisme, per la qual cosa demana per a ell un total de dotze anys de presó.