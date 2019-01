Crema una xemeneia en un domicili a La Seu d'Urgell

Una dotació dels Bombers de la Generalitat va treballar ahir al vespre per apagar un foc de xemeneia que es va produir en un habitatge a La Seu d'Urgell. En concret, l'incendi va tenir lloc en un domicili del barri del Poble-Sec. Els cossos d'emergències van rebre l'avís a les 20.04 hores. No hi va haver ferits pel foc ni altres danys materials a l'immoble afectat.