Ferida greu la conductora d´un cotxe en caure per un pont de 15 metres, a Berga

Una dona va resultar ferida greu ahir al matí quan el cotxe que conduïa va caure per un pont, d'uns quinze metres d'alçada, a Berga, segons fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i del Servei Català de Trànsit.

Els fets van tenir lloc poc després de 2/4 de 10 del matí a la carretera C-1411z, entre Berga i Cal Rosal, al punt quilomètric 75,5. Per causes que es desconeixen, un vehicle va sortir de la calçada, va caure des d'un pont (d'uns quinze metres d'alçada) i va anar a parar sobre el curs d'un torrent.

Malgrat l'aparatositat de l'accident, la conductora va salvar la vida. Segons el SEM, va resultar ferida greu, però ahir no es temia per la seva vida. La dona, després de ser atesa pel personal mèdic, va ser traslladada en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els Mossos d'Esquadra, que investiguen les causes de l'accident, van gestionar posteriorment la retirada del vehicle per part d'una grua.