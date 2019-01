L'Ajuntament de Berga serà acusació particular en el cas de pressumpte abús sexual a l'Escola de Música

L'Ajuntament de Berga es personarà com a acusació particular en el cas dels suposats abusos que s'haurien produït per part d'un professor de l'Escola de Música de Berga, com a mínim, a una menor. En una carta que la direcció del centre educatiu i l'Ajuntament, de manera conjunta, van enviar ahir al pares, s'explica la decisió municipal, s'argumenta el procés seguit i es justifica, amparant-se en les indicacions policials i judicials, que tot i que fa més d'un any que es coneix la situació fins ara no se n'hagi informat a la resta de pares. El cas tampoc havia sortit de l'àmbit de la direcció del centre. El que sí va fer l'escola, va ser prescindir dels serveis del professor des del gener de l'any passat, en conèixer el cas, sense donar més explicacions.

Regió7 va donar a conèixer en exclusiva ahir a través de la pàgina web de l'existència d'un cas de pressumpte abús sexual d'un professor de l'escola cap a una noia que en el moment dels fets denunciats era menor de 16 anys. En la carta de la direcció de l'escola als pares, es reconeix que el 2014 ja es coneixia una relació del professor ara acusat amb dues alumnes, que, segons diuen en el document, eren majors d'edat i consentien les relacions. Però va ser l'any passat, quan una de les noies hauria posat en coneixement de l'escola que havia mantingut relacions amb el professor abans, quan era menor de 16 anys. En aquell moment, la direcció de l'Escola de Municipal de Música de Berga va decidir prescindir dels serveis del professor.

Expliquen escola i ajuntament que "el 16 de gener de 2018 l docent vinculat als fets va cessar la seva activitat com a professor de l'EMMB. Posteriorment, l'Ajuntament va traslladar tota la informació de la qual disposava al Ministeri fiscal per tal que l'òrgan judicial avalués els fets i iniciés els tràmits pertinents en cas que els fets exposats poguessin resultar constitutius de delicte". I argumenten que no n'han informat abans pel "respecte dels terminis policials i judicials". També indiquen que han posat a disposició dels familiars acompanyament psicològic.

L'Ajuntament es mostra disposat a aclarir els fets i dóna suport a la tasca dels professionals del centre musicial i s'anuncia l'establiment de protocols per evitar casos com el que s'ha donat, a part de "donar eines al professorat, l'alumnat i les famílies que permetin prevenir, detectar i eradicar situacions de violència". També s'obre una bústia (suport@ajberga.cat) per si algú vol aportar més dades al cas.