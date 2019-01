Professors i alumnes de l'Escola de Música de Berga, «en estat de xoc»

L'Ajuntament de Berga es personarà com a acusació en cas de «violència sexual» de l'Escola Municipal de Música. Una alumna del centre va denunciar un professor perquè hauria mantingut relacions sexuals quan ella era menor de 16 anys i, per tant, no tenia l'edat legal per consentir-ho. El consistori berguedà ha decidit exercir d'acusació davant la gravetat dels fets i i ha posat a disposició un e-mail, suport@ajberga.cat, perquè no es descarta que hi hagi altres víctimes.

En una roda de premsa, aquest dimecres a l'Ajuntament, en què han comparegut, a part de l'alcaldessa inhabilitada, Montserrat Venturós, i el director de l'Escola de Música, Xavier Llobet, l'advocada de la jove que ha presentat la denúncia i la lletrada que representarà el consistori i l'escola. Les advocades han assegurat que el cas està «en un fase inicial» i que encara s'ha d'aclarir quin tipus de delicte hauria comès el docent, si una agressió sexual o un abús, i per aquest motiu s'hi referien com un «cas de violència sexual», un terme jurídic més ampli per descriure el cas abans de que se sàpiga exactament per quins fets s'acaba imputant el professor.

«Estem en estat de xoc», ha assegurat el responsable del centre, Xavier Llobet. Per aquest motiu «el professorat es dotarà de les eines necessàries perquè els alumnes tinguin respostes», ha afirmat, i ha assegurat que s'hi realitzaran tallers per tractar la qüestió. La direcció i l'Ajuntament van tenir coneixement dels fets fa, aproximadament, un any. En aquell moment van donar a conèixer els fets a la Fiscalia i han justificat que fins ara no s'han pronunciat sobre la qüestió públicament per no entorpir la investigació.

Les lletrades i l'alcaldessa han parlat, durant la roda de premsa, de «víctimes», en plural, perquè una altra alumna de l'escola hauria mantingut relacions, sent major d'edat, amb el mateix professor. Per aquest motiu no descarten que hi pugui haver més estudiants «víctimes» del docent, que ja no hi dona classes. De fet, s'han referit a la jove major d'edat també com a «víctima», malgrat encara no ha presentat cap denúncia i tampoc, fins ara, s'ha trobat indicis de delicte en aquesta altra relació. Fa un any, la direcció de l'escola i l'Ajuntament va convidar el professor a plegar amb un «cessament voluntari».