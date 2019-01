Un veí de Vilanova del Camí mor en un accident de trànsit a Talavera

Un veí de Vilanova del Camí va morir ahir a la nit en un accident de trànsit a la Segarra. El Servei Català de Trànsit ha informat aquest dimecres que ahir a la nit es va produir un accident mortal a la B-221 al terme municipal de Talavera. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 21.25 h.

Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes van col·lidir frontalment i, com a conseqüència, el conductor i únic ocupant d'un dels dos turismes va morir. Es tracta de R.J.E., un home de 40 anys i veí de Vilanova del Camí. El conductor de l'altre turisme va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, ja són 5 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que portem d'any.