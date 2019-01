Un accident a l'A-2 a Castellolí deixa un ferit i obliga a tallar la via una hora

Una persona ha resultat ferida aquest dijous a la matinada en un accident de trànsit a l'A-2 a Castellolí. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, els fets han tingut lloc a les 5.26 hores, quan un vehicle ha sortit de la via al punt quilomètric 562 en sentit Lleida. El conductor ha estat traslladat a l'Hospital d'Igualada amb ferides de caràcter lleu.



Com a conseqüència de l'accident, en què només s'ha vist implicat un vehicle, s'ha hagut de tallar la via al trànsit entre les 6 i les 7 del matí i fer desviaments a través d'una àrea de servei, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. S'han registrat retencions de fins a un quilòmetre. Tots els carrils de l'A-2 en aquest tram s'han pogut reobrir a les 7 i la circulació s'ha normalitzat.



La causa de l'accident podria ser la densa boira que hi ha en alguns punts de la Catalunya Central, aquest matí. Trànsit ha demanat molta prudència als conductors que circulen per l'A-2 entre Òdena i Castellolí i entre Montmaneu i Cervera.





??? Hi ha bans de boira densa que dificulten la visibilitat a l'A-2 entre Òdena i Castellolí i entre Montmaneu i Cervera

?Extremeu la prudència!@transita2 pic.twitter.com/hCeVLrBGUO — Trànsit (@transit) 17 de gener de 2019