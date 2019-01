Detingut un conductor drogat per causar un ferit greu a Collbató

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor de 26 anys, veí de Molins de Rei, que circulava drogat per l'autovia A-2, a Collbató, i que va xocar contra un motorista, que va resultar ferit greu. El jove, que parlava per telèfon mòbil en el moment de l'accident, va intentar fugir, però va ser retingut per veïns i pel guàrdia municipal de Collbató. Després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat amb càrrecs.

L'accident, segons va informar ahir el cos policial, va tenir lloc diumenge a 3/4 de 2 del migdia. Quan hi van arribar les patrulles de Mossos, els agents van observar que el turisme havia encalçat la motocicleta i que el motorista estava ferit greu i estès al terra.

Es dona la circumstància que el conductor del turisme va intentar marxar corrent del punt de l'accident i amagar-se, però va ser retingut per ciutadans del municipi de Collbató, entre els quals el vigilant municipal, fins a l'arribada de la patrulla.

Els agents, en observar la simptomatologia que presentava el conductor del turisme, el van sotmetre a les proves de detecció de substàncies estupefaents i va donar positiu en el consum de diverses drogues, com ara cànnabis i amfetamines.

Els Mossos, a més, van esbrinar que el conductor del turisme hauria estat utilitzant el telèfon mòbil en el moment en què es va fer l'encalç. A causa del resultat de l'accident, amb una persona ferida de caràcter greu, i els motius pels quals es va considerar que s'havia produït, el conductor del turisme va quedar detingut, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, un delicte de conducció sota els efectes de drogues amb el resultat d'un accident de trànsit amb una persona ferida greu i un delicte de danys. L'arrestat va passar a disposició judicial dimarts passat i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Els Mossos van aprofitar ahir aquest cas per recordar la importància de no conduir si s'han consumit drogues o alcohol. Els seus efectes a l'organisme, com poden ser l'alteració en la percepció, la dificultat de coordinació, l'augment del temps de reacció, la falsa sensació de control, entre d'altres, fan que augmenti la possibilitat de tenir un accident de trànsit i les seves conseqüències.