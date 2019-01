Dos ferits a Puigcerdà en xocar un cotxe contra una casa

Un home de 72 anys i una dona de 68 anys, veïns de Vic, van resultar ferits de consideració ahir a la tarda en un accident a Puigcerdà, quan el cotxe en què circulaven va xocar contra la paret d'una casa, segons van informar els Bombers.

Els fets van tenir lloc a 3/4 de 6 de la tarda a la carretera de Vilallobent. Per causes que es desconeixen, el conductor del cotxe va perdre el control del volant, de manera que el vehicle va sortir de la calçada i va xocar contra una casa. Com a conseqüència, tant el conductor com la dona que anava de passatgera van resultar ferits. Després de ser atesos pel SEM al lloc dels fets, van ser traslladats en una ambulància a l'hospital de Puigcerdà.