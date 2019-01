Un incendi crema totalment un xalet de fusta a Castellnou

L´incendi, molt virulent, va començar per la teulada i es va estendre per tota la casa

Un incendi va destruir totalment ahir a la tarda un xalet de fusta a Castellnou de Bages, a la urbanització de la Figuerola, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat i de l'Ajuntament. Cap persona no va resultar ferida. El matrimoni i els dos fills que vivien a l'habitatge, però, van perdre la casa i totes les pertinences que hi tenien. El foc, a més, va cremar un cotxe i una caravana que hi havia al garatge.

L'incendi es va declarar poc abans de 3/4 de 6 a la tarda en un xalet de fusta situat al carrer de la Torre, en un moment en què els seus habitants no es trobaven al seu interior. Els fets van ser descoberts per dos veïns que passejaven pel carrer, i que van advertir la presència de fum, motiu pel qual van alertar els Bombers i l'Ajuntament.

El foc, segons les primeres investigacions, hauria començat a la xemeneia de la llar de foc i es va propagar per la coberta, que va acabar cedint. Posteriorment, les flames es van estendre per tota la casa, que va cremar totalment.

Al lloc de l'incendi s'hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que, en arribar-hi, van comprovat que el foc ja estava molt avançat. Després d'apagar les flames, van continuar remullant les restes de la casa, tasca que es preveia que havia de durar durant una bona part de la nit.

L'Ajuntament va oferir allotjament a la família que vivia a l'habitatge, i que l'utilitzava com a primera residència. De moment, aquesta nit passada s'han allotjat a casa de familiars.