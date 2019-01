Detingut un membre d'Endavant per no acudir a declarar davant d'un jutge de Martorell

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un militant d'Endavant de la CUP per no haver acudit a declarar davant del jutge de Martorell (Baix Llobregat) que l'havia citat com a investigat per la seva presumpta relació amb incidents ocorreguts en la vaga general independentistes del 8 de novembre del 2017. Cap a 2/4 de 8 del vespre ha quedat en llibertat.

En un comunicat difós per les xarxes socials, la formació independentista ha explicat que el jove detingut, de nom Martí, no va anar a declarar davant el jutjat de Martorell, on el van citar com a investigat per haver tallat l'autovia A-2 durant la jornada de vaga general del 8-N.

Endavant ha defensat que la vaga "és un dret fonamental establert en l'ordenament jurídic espanyol i internacional" i ha titllat al conseller de l'Interior, Miquel Buch, d'"hipòcrita" i "còmplice" de la "repressió política", per ser el "màxim responsable polític dels Mossos".

Segons ha informat a través del seu compte de Twitter Esquerra Independentista del Baix Llobregat, el jove estava en crida i cerca des d'aquest matí per no haver-se presentat al jutjat.

La formació independentista ha convocat per a aquesta tarda una concentració de suport al detingut a les portes dels jutjats de Martorell, amb el lema "Martí llibertat".