Alumnes del Peguera escenifiquen conflictes i els resolen mediant

Un grup d'amigues enfrontades per un comentari sospitosament racista que una d'elles va proferir contra una altra durant una nit de festa. I una noia lògicament indignada perquè va enviar, sense voler, una foto d'ella despullada a un company de classe, que la va fer córrer per WhatsApp.

Aquestes són les dues situacions que ahir al matí van escenificar alumnes del batxillerat artístic de l'IES Lluís de Peguera de Manresa, davant de més d'un centenar d'estudiants de secundària del centre, a la sala d'actes de l'institut. Els dos casos, on hi havia dues parts clarament enfrontades entre si, es van poder resoldre gràcies a la mediació que van dur a terme tres experts del Col·legi d'Advocats de Manresa. En tots dos casos, les delicades situacions van acabar amb abraçades entre les parts enfrontades.

En realitat, però, no es tractaven de situacions reals, sinó fictícies, representades a la perfecció pels alumnes del batxillerat artístic i pels advocats mediadors, amb l'objectiu que els joves assistents aprenguessin eines sobre com es pot resoldre qualsevol conflicte. Però el públic no va saber que eren casos ficticis fins al final de l'acte. Amb tot, tal com van fer notar els seus professors, es tractava de situacions que, en el dia a dia, sempre es poden donar.

El grup d'amigues enfrontades es van reconciliar quan es van desfer tots els malentesos que havien sorgit anteriorment al comentari racista. I l'altre cas es va resoldre amb les disculpes dels nois que van difondre la foto i amb el compromís d'esborrar-la.