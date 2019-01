Una batuda antidroga se salda amb set detinguts a Manresa i comarca

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la matinada set persones a Manresa i en altres municipis del Bages, com ara Santpedor, en una operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana. Els detinguts és previst que passin a disposició judicial entre avui i demà, dimecres. El cas es trobava ahir sota secret de sumari.

El dispositiu, segons va poder saber aquest diari, es va dur a terme a partir de les 5 de la matinada, i va consistir en l'entrada simultània en diversos habitatges de Manresa i d'altres pobles de la comarca, entre els quals Santpedor.

Durant l'operatiu, els Mossos d'Esquadra van detenir set homes de diverses nacionalitats, dos dels quals en pisos dels carrers Nou de Valldaura i Providència. A més a més, en els escorcolls, van intervenir diverses plantacions i van requisar nombrosos quilos de marihuana. També es van endur balances de precisió i altres eines per preparar la droga.

Els detinguts, que estan acusats d'un delicte contra la salut pública, van ser conduïts a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa. Entre avui i demà, és previst que passin a declarar davant del jutjat de guàrdia de la capital del Bages. El cas es troba sota secret de sumari, i els Mossos d'Esquadra continuaven ahir les diligències d'investigació.

La darrera gran operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana al Bages es va fer ara fa just un any, i en aquella ocasió es van requisar diverses plantacions en llocs com Manresa, Pineda de Bages i Callús, entre d'altres.