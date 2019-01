Busquen un home de 76 anys desaparegut a Sant Fruitós

Arxiu particular

Ramon Santiveri. Arxiu particular

Efectius de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i veïns de la població estan mobilitzats per buscar un home de 76 anys i veí de Manresa, Ramon Santiveri, que aquesta tarda ha sortit de casa i no hi ha tornat. Pateix alzheimer en una fase avançada. El centre de comandament de la recerca s'ha instal·lat al pavelló de Sant Fruitós de Bages.

En el moment de la desaparició anava vestit de casa, amb un abric. L'últim lloc on se l'ha vist ha sigut a l'entorn de la piscina municipal.