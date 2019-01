El Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i l'Alt Urgell sumen 21 trucades al 112 per la nevada

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 47 trucades derivades de la nevada que hi ha hagut a Catalunya les darreres hores, especialment al Pirineu i Prepirineu, però també en punts de la Catalunya Central. 21 d'elles provenen del Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i l'Alt Urgell.

Els avisos fins a les 14 hores provenen, precisament, de les zones més afectades per la neu. Així a la comarca de l'Alt Urgell hi ha hagut 7 trucades, i a la de la Cerdanya 6. Hi ha 5 avisos del Pallars Sobirà i 4 del Pallars Jussà, del Solsonès, la Val d'Aran i el Berguedà. Per municipis, cinc de les trucades s'han fet des de Sort, i tres des de Puigcerdà, Ribera d'Urgellet i Vielha e Mijaran.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Vielha s'han acumulat 27 centímetres de neu, 23 a Puigcerdà, 22 a la Seu d'Urgell i 19 centímetres a Sort.