L'Advocacia de l'Estat defensarà els tres guàrdies civils imputats de Fonollosa

L'Advocacia de l'Estat defensarà directament els tres guàrdies civils de Fonollosa que han estat imputats per un presumpte delicte de detenció il·legal, per haver emmanillat un veí durant l'1-O sense justificar-ne el motiu. Tots tres havien de declarar com a investigats avui davant del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, però finalment la seva citació s'ha ajornat per al proper 13 de març.



Els tres guàrdies civils van ser imputats fa un mes per la jutgessa manresana per ordre de la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona, que va acceptar aquesta part del recurs dels ferits. El tribunal provincial, tot i que va validar el conjunt de l'operatiu de la Guàrdia Civil desplegat a Fonollosa, va reconèixer que els tres agents que van emmanillar i retenir un noi durant quinze minuts haurien pogut incórrer en un presumpte delicte de detenció il·legal. Segons l'Audiència, es desconeix si l'emmanillament va ser «com a conseqüència d'una detenció formal» o, si en canvi, «va ser una mera retenció, la justificació de la qual podria resultar qüestionable», i encara més tenint en compte «el lapse temporal en què va romandre en aquesta situació».



Per aquest motiu, el tribunal va retornar el cas al jutjat manresà, que havia descartat cap possible delicte. Ara, tots tres agents hauran de declarar com a investigats. I, segons ha pogut saber aquest diari, seran defensats per l'Advocacia de l'Estat (depenent del ministeri de Justícia del Govern espanyol), que s'ha personat fa pocs dies al jutjat. Fins ara, en totes les causes de l'1-O al Bages, l'Advocacia de l'Estat només figurava com a acusació contra el veí de Sant Joan que va llançar una cadira contra un agent a l'IES Quercus.



A banda de la seva declaració com a imputats (que s'ha ajornat per al març per motius de funcionament intern del jutjat), el proper 5 de febrer també està citat com a investigat un altre guàrdia civil per l'1-O al Bages, en aquest cas el cap de l'operatiu al Quercus de Sant Joan.