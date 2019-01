Més de vint carreteres continuen afectades per la neu, segons el Servei Català de Trànsit

Arran de la neu acumulada durant el temporal avui, dimecres, més de vint carreteres continuen aquesta tarda tallades o amb el requeriment de l'ús de cadenes per poder-hi circular. Segons el Servei Català de Trànsit, entre elles hi ha l'N-260, al seu pas per la Cerdanya, la C-16, també a la Cerdanya i les carreteres de Coll de Pal i de Castellar del Riu, al Berguedà.

Carreteres afectades per la neu a la província de Barcelona

BV-4243 a Castellar del Riu - ús cadenes

BV-4024 entre Bagà i Coll de Pal - tallada

Carreteres afectades a la província de Lleida

C-28 i C142b: tancat el Port de la Bonaigua i l'accés al Pla de Beret

C-28 entre Vielha i Baquèira i entre Port de la Bonaigua fins la Guingueta d'Àneu - ús cadenes obligatori

N-230: entre Vilaller i Vielha, restringit el pas de camions articulats i cadenes per a la resta de vehicles

N-260: entre Bellver de Cerdanya i el Pont de Bar i entre Soriguera i Ribera d'Urgellet (Port del Cantó), restringit el pas de vehicles de 3a categoria i cadenes per a la resta de vehicles

N-260: restringida la circulació a vehicles de 3a categoria entre Soriguera i Ribera d'Urgellet

N-260: restringida la circulació a camions entre Sort i Sarroca de Bellera

N-260: cadenes entre Sarroca de Bellera i Pont de Suert

N-145: restringida la circulació a camions entre la Seu d'Urgell i Andorra

N-141 entre Bossòst i Eth Portilhon (França) - ús obligatori cadenes

C-16 Bellver de Cerdanya - ús obligatori cadenes

C-13 Sort - Esterri d'Àneu - ús obligatori cadenes

Carretetes de la província de Girona