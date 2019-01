Un sindicat denuncia que els vehicles dels Mossos no estan preparats per a la neu

El sindicat de Mossos USPAC ha denunciat que els vehicles policials de les comissaries de Manresa, Igualada, Moià i Vic "no disposen de rodes de contacte", per la qual cosa no estan preparats per circular per la neu. Tampoc no en disposa el vehicle mampara de Solsona.

Ho ha expressat aquest dimarts al matí arran de la nevada que ha afectat diverses zones del Solsonès, el Bages, el Moianès i l'Anoia, entre d'altres comarques. "Hem de pensar que, si no disposem del material adequat per treballar, el primer que se'n ressentirà serà el ciutadà, que tindrà una urgència i no podrem servir-lo com es mereix", afirma USPAC en un comunicat.

El sindicat assegura que "fa molt temps, per no dir anys, que USPAC està demanant rodes de contacte per a tots els vehicles d'aquest territori i de la resta de comarques gèlides", fins ara sense resultat.