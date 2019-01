La víctima de Valls va acabar morint a l'hospital hores després

L´helicòpter del SEM va aterrar al camp de futbol de Valls de Torroella per evacuar l´home, en estat crític PARTICULAR

El segon incendi mortal del dia al Bages va tenir lloc al nucli de Valls de Torroella, al terme de Sant Mateu de Bages. Un home de 74 anys, Josep Ullé Vilaseca, va resultar amb cremades al 80% del cos per un foc que va cremar el menjador de casa seva. Després de ser evacuat en estat crític, va acabar morint poques hores després a l'Hospital de la Vall d'Hebron.

El foc, segons van informar fonts dels Bombers, es va declarar poc abans de les 2 del migdia a la planta baixa d'un edifici de tres pisos, situat a la carretera de Salo. Segons les mateixes fonts, va cremar principalment un sofà del menjador i els mobles del voltant. Com a conseqüència, un home de 74 anys va resultar ferit crític, per cremades de gravetat. El foc es va originar per causes que ahir a la nit no havien transcendit.

Fins a l'indret dels fets s'hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers, que van extingir el foc i van ventilar l'edifici, afectat pel fum. L'home, després de ser atès al lloc dels fets, va ser evacuat en un helicòpter del SEM a l'Hospital de la Vall d'Hebron, en estat crític. A causa de les greus cremades, va acabar morint hores després, segons van informar ahir a la nit fonts municipals. La trista notícia va córrer de seguida entre molts veïns del poble.