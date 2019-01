Un conflicte causat per okupes acaba amb una detinguda per una ordre pendent, a Manresa

Bloc de pisos on es va produir la detenció, al carrer de Sant Joan d´en Coll

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dimecres al vespre una dona de 29 anys, durant una intervenció policial al carrer de Sant Joan d'en Coll, arran d'un conflicte causat per okupes. La detenció es va produir perquè l'acusada tenia una ordre judicial pendent.

Els fets, segons ha informat el cos policial, van tenir lloc a 2/4 de 9 del vespre. Diverses patrulles es van adreçar al carrer Sant Joan d'en Coll per atendre un requeriment per un conflicte veïnal, causat per uns okupes que viuen en pisos del carrer, a prop de la cantonada amb el carrer Gaudí.

Un cop allà, els agents van identificar una dona de 29 anys implicada en els fets. Aleshores, el sistema informàtic policial va alertar d'una ordre de detenció d'un jutjat del Prat de Llobregat per delictes contra la propietat. Per aquest motiu, va ser arrestada.

D'altra banda, la Policia Local també va detenir aquest dimecres a la nit un noi de 18 anys, sobre el qual pesava una ordre de detenció d'un jutjat de Manresa. Els fets van tenir lloc a 2/4 de 12 de la nit, al carrer Guimerà, quan una patrulla va observar el noi mirant-se l'interior dels cotxes estacionats, de forma sospitosa. En ser identificat, el sistema va alertar d'una ordre de detenció d'un jutjat, també per delictes contra la propietat.