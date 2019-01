L'episodi de fort vent d'aquest dijous provoca diversos danys materials a Igualada

L'episodi de fort vent que s'ha registrat aquest dijous al matí a Igualada, especialment entre les 11 i les 12h, ha deixat diferents danys materials. Fins a primera hora de la tarda, però, no es tenia coneixement que l'episodi hagués ocasionat cap afectació personal.

Els principals desperfectes s'han produït en una empresa de l'Av. Barcelona, on ha cedit un mur i part de la seva coberta, afectant també parcialment l'empresa veïna. En aquesta mateixa zona s'han desprès algunes plaques metàl·liques del sostre de l'antiga fàbrica Vives Vidal, actualment en obres, fet que ha obligat a tallar el trànsit a la part superior del c/ Lleida per seguretat. I, a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el vent també ha fet desprendre algunes plaques de policarbonat de la seva coberta.

A la resta de la ciutat, s'han produït despreniments menors de branques de l'arbrat i d'elements de façanes. Per a donar resposta a les diferents incidències i avaluar posteriorment els danys, han actuat efectius dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, de la Policia Local d'Igualada, de la Brigada municipal i d'FGC, a més de l'arquitecte municipal i tècnics de les àrees d'Indústries i de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Igualada.