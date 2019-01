La nevada cobreix el Pirineu i es deixa veure a tota la Catalunya Central

La nevada que havien anunciat tots els meteoròlegs va acabar sent molt generosa en comarques pirinenques com la Cerdanya i l'Alt Urgell, que van recollir gruixos superiors als 20 centímetres. Però també va arribar a enfarinar cotes poc elevades de la Catalunya Central, principalment al Berguedà i al Solsonès, però també al Moianès i en algunes zones del Bages i de l'alta Anoia. En altres llocs, com Manresa, la neu no hi va arribar a prendre, però durant gairebé una hora també s'hi van deixar veure flocs de neu, que en alguns moments agafaven intensitat.

Més enllà de la sorpresa de veure nevar en llocs poc freqüents, la nevada no va provocar grans incidències, a excepció de la suspensió d'algunes rutes de transport escolar al Berguedà i la Cerdanya i l'obligació de circular amb cadenes en algunes vies, com l'eix del Cardener (C-55) entre Solsona i Cardona. Al matí, el túnel del Cadí, a la C-16, es va haver de restringir al trànsit de camions.

L'abundant nevada va ser molt benvinguda a la Cerdanya. El temporal va arribar puntual a la comarca a partir de les sis del matí i va començar a emblanquinar els pobles de la vall. A mig matí, els gruixos ja havien assolit els 20 centímetres a Puigcerdà i a Bellver. El pas de camions va quedar restringit al túnel del Cadí i les cadenes van ser obligatòries a la collada de Toses i a les carreteres interiors de la Molina i Masella. A estones, també es van haver de necessitar cadenes a l'N-260, entre Bellver i la Seu d'Urgell.

A Puigcerdà, la neu va obligar l'Ajuntament a activar el protocol de neteja dels carrers, amb la brigada i les empreses subcontractades, que van netejar les vies principals i l'illa de vianants del centre. A l'Alt Urgell, el temporal va ser més matiner i, a primera hora, ja s'havien acumulat 15 centímetres de gruix, cosa que va obligar de seguida a circular amb cadenes al port del Cantó. El Consell Comarcal va avançar la tornada del transport escolar a la 1 del migdia. En canvi, a la Cerdanya, les rutes escolars van funcionar pràcticament amb normalitat.

Al Berguedà, la nevada va enfarinar de bon matí Berga, amb uns dos centímetres de gruix, que es van desfer al cap de poques hores. L'Ajuntament va posar en marxa un dispositiu preventiu, format per un vehicle llevaneu i l'estesa de fundents. El personal de la Brigada Muncipal va estendre sal a les principals vies de Berga. A l'alt Berguedà, els gruixos van ser superiors. Per aquest motiu, el Consell Comarcal va haver de suspendre divuit rutes escolars, cosa que va afectar 305 alumnes de primària, secundària i educació especial. A més, es va haver de suspendre puntualment el servei de recollida de deixalles porta a porta. Ahir al vespre, a cotes baixes del Berguedà hi va tornar a nevar amb força i punts com Berga i Avià van tornar a quedar emblanquinats.

Solsona també va ser una de les poblacions que van quedar emblanquinades de bon matí. El dia abans a la tarda, l'Ajuntament ja havia llançat potassa a les principals vies. Ahir al matí, la potassa es va focalitzar als accessos als equipaments sociosanitaris i educatius, i es van fer sortir els propietaris de maquinària per treure neu. A la comarca, el transport escolar es va fer amb normalitat, ja que, segons el consell Comarcal, quan va començar a nevar, molts alumnes ja eren a les escoles o ja hi anaven.

On la nevada va causar més sorpresa va ser al Bages, ja que, inicialment, no es trobava entre les comarques amb més possibilitat de neu. Malgrat que inicialment la neu només estava anunciada a les cotes altes de la Catalunya Central, doncs, va acabar fent acte de presència a molts municipis de la comarca, incloent-hi Manresa, tot i que no hi va arribar a agafar. La precipitació de neu a la ciutat, en algun moment, es va tornar intensa, però, al cap de poca estona, va afluixar i, cap a 2/4 d'11 del matí, va deixar de nevar.

En altres poblacions, però, la neu sí que va arribar a enfarinar el paisatge, com Avinyó, Balsareny i Cardona. A Montserrat, el punt més alt del Bages, la nevada també va començar poc abans de les 9 del matí.

La neu també va arribar al Moianès, que va quedar enfarinat, i a l'alta Anoia, on s'hi va arribar a acumular un mig centímetre de neu que ràpidament es va fondre.

Al conjunt Catalunya, segons el Servei Català de Trànsit, la nevada va afectar una trentena de carreteres però no es va donar cap situació caòtica. Gairebé un miler d'alumnes no va poder anar a classe.