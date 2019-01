La previsió per a avui és de vents forts, sobretot a la Cerdanya, al Berguedà i al Solsonès

A banda de la neu, ahir també es va activar en fase d'alerta el pla Ventcat, davant la previsió de vents forts. Malgrat que l'alerta ja estava activada per a ahir a la tarda, a partir d'avui al matí, el vent pot afectar qualsevol punt del territori, incloent-hi la Catalunya Central. Segons les previsions el Servei Meteorològic, el Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya són dues de les comarques que presenten un risc més elevat de ventades per a avui, dijous. A la resta de comarques, el perill és definit com a moderat.

Protecció Civil va demanar ahir molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior, per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals, a causa del fort vent.

A banda del Ventcat, ahir també hi havia activades la prealerta del pla Allaucat i la prealerta del pla Procicat per fort onatge a l'Empordà. Es preveuen, avui, onades de més de quatre metres al nord del cap de Creus i al cap de Begur.

Ahir, el telèfon d'emergències 112 va rebre 47 trucades derivades de la nevada, especialment al Pirineu i Prepirineu, però també en punts de la Catalunya Central. Els avisos, fins a les 2 del migdia, provenien sobretot del Pirineu.