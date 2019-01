Requisen 3.000 paquets de tabac de contraban

La Guàrdia Civil ha requisat a les Valls de Valira (Alt Urgell) 3.234 paquets de tabac de contraban valorats en 14.391 euros. Els fets van tenir lloc diumenge a la nit, quan en un control van instar un conductor a aturar el vehicle. Aleshores, l'home va decidir agafar una altra direcció per evitar que els agents l'identifiquessin i, en una zona propera, va abandonar el cotxe i va fugir a peu. Els efectius no han pogut esbrinar on es troba, però van requisar la mercaderia que duia al cotxe.