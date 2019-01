Vint-i-quatre vianants van ser atropellats el 2018 en vies ràpides a la Catalunya Central

Autovia C-16, a Sant Fruitós, una de les vies on s´han localitzat vianants caminant per la calçada

Autovia C-16, a Sant Fruitós, una de les vies on s´han localitzat vianants caminant per la calçada Arxiu | Mireia Arso

Només l'any passat, el telèfon 112 va rebre 232 avisos sobre persones que caminaven en vorals de vies ràpides de la Catalunya Central, una pràctica que, a més a més d'estar prohibida, suposa un alt risc per als vianants. De fet, 24 d'aquests casos (un 10% del total) van acabar amb atropellament. Dos d'ells van ser mortals.

Els Mossos d'Esquadra han fet públiques aquestes dades per alertar sobre l'increment detectat d'aquests casos. Diumenge passat, a la matinada, els agents van multar un home que caminava per la calçada de l'eix transversal (C-25), a Sant Fruitós de Bages.

En els últims mesos hi han hagut nombrosos incidents amb persones que caminen de matinada per les autovies C-16 i C-25. També en carreteres principals com la C-55 i la C-58 (al Bages), la C-59 (al Moianès) i la C-26 (al Berguedà).. Aquest fet constitueix una infracció administrativa, a més de posar en greu perill la pròpia vida.

Per aquest motiu, el cos policial recorda que cal evitar caminar pels vorals de les vies ràpides, sobretot en condicions de visibilitat reduïda. En cas de necessitat, cal fer-ho amb elements reflectants i, si és possible, fora de la calçada de la carretera.