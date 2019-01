Xoquen dos cotxes a l'autopista, a Castellbell

Dos cotxes van col·lidir ahir al matí en un accident a l'autopista Manresa-Terrassa (C-16), al terme de Castellbell i el Vilar, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. Els fets van tenir lloc poc després d'1/4 de 12 del matí al punt quilomètric 37,5, a la calçada en sentit Manrsa. Per causes que es desconeixen, dos cotxes es van veure involucrats en un xoc. Com a conseqüència, una persona va resultar afectada a les cervicals, tot i que, segons les mateixes fonts, no va ser necessari el seu trasllat a l'hospital.