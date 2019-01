Una estufa va causar l'incendi mortal de Valls de Torroella

Una estufa va causar l'incendi d'habitatge que dimarts va provocar la mort d'un veí de Valls de Torroella, Josep Maria Ullé Vilaseca, de 74 anys d'edat. El seu funeral es farà avui, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de Valls.

El foc es va declarar dimarts poc abans de les 2 del migdia, a la planta baixa d'un bloc d'habitatges situat a la carretera de Salo, al nucli de Valls de Torroella, al terme de Sant Mateu de Bages.

Segons van informar ahir fonts dels Mossos d'Esquadra, la investigació de l'incendi ha conclòs que es va originar en una estufa, a causa d'un accident domèstic. El foc va agafar de seguida el sofà del menjador, que va començar a cremar. La víctima va resultar mb cremades al voltant d'un 80% del cos.

Després de ser atès pel SEM, l'home va ser evacuat, encara amb vida, a la unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on va ingressar en estat crític. Poques hores després, va acabar perdent la vida.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra continuen la investigació de l'altre incendi mortal que hi va haver dimarts a Manresa, en un pis del carrer Àngel Guimerà, on va morir una veïna de 85 anys, Maria Àngels Trullàs. De moment, encara no s'ha pogut determinar amb exactitud la causa del foc, segons les mateixes fonts, per la qual cosa continua la investigació. L'incendi es va declarar de matinada i va causar la mort de la dona, que era a la seva habitació.