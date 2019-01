L'eix Diagonal estrena el nou límit de velocitat de 90 km/h

El departament de Territori de la Generalitat ha començat a instal·lar aquest divendres els nous senyals de limitació de velocitat a 90 km/h, en una vintena de carreteres convencionals catalanes, on fins ara es podia anar a 100 km/h. Una de les carreteres afectades pel nou límit, l'eix diagonal (que uneix Manresa i Vilanova i la Geltrú, passant per Igualada) ja ha estrenat els nous senyals aquest divendres, segons han informat a aquest diari fonts de la conselleria. La resta de vies, entre les quals hi ha també la C-14, es preveu que adaptin els nous senyals durant els propers dies.

En total, els equips de manteniment col·locaran els nous senyals de 90 en uns 500 quilòmetres de carreteres convencionals, amb motiu de la modificació del límit màxim de velocitat en aquest tipus de vies.

Aquesta actuació abastarà una vintena de carreteres de tot Catalunya. La major part de les vies afectades són d'un carril per sentit de la circulació i un voral d'un metre i mig d'amplada. Cal recordar que hi ha trams en aquestes carreteres que compten amb limitacions específiques de la velocitat. En aquests trams no s'aplicarà la nova mesura.

A banda de l'eix diagonal, també s'actuarà en carreteres com la C-14, a l'Alt Urgell, la N-II i la C-26, entre d'altres.