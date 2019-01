L'únic guàrdia civil jutjat per l'1-O a Sant Esteve Sesrovires defensa els cops de porra

El Jutjat d'Instrucció 7 de Martorell ha acollit aquest divendres el judici contra l'únic guàrdia civil processat per les càrregues policials de l'1-O a Sant Esteve Sesrovires. L'agent, que va ser denunciat per dos ferits que el van identificar com a autor de les lesions, ha reconegut haver actuat al centre, però ha afegit que no recorda si va colpejar les dues persones que han presentat la denúncia. Tot i així, ha defensat les càrregues policials perquè, segons ha dit, calia obrir un passadís entre la multitud per poder entrar al col·legi i retirar les urnes, en compliment de la resolució del TSJC. En total, l'actuació del cos policial va causar una quinzena de ferits en aquest municipi.

L'acusació particular, que representa els dos lesionats, ha basat principalment la seva tesi en un vídeo on es veu l'impacte que rep una de les víctimes quan estava d'esquena. L'agent està acusat únicament de dos delictes lleus de lesions, motiu pel qual ha pogut ser jutjat a Martorell, en un judici ràpid. Tot i que la vista s'havia assenyalat inicialment per a l'octubre passat, finalment s'ha celebrat avui, 25 de gener. L'acusat s'enfronta a una multa de 3.600 euros.

Davant del jutge, el guàrdia civil, procedent de Sevilla, ha admès haver colpejat alguns dels votants concentrats a les portes de l'escola Roureda durant l'1-O, tot argumentant que la munió de gent impedia que la policia judicial pogués accedir al centre per requisar les urnes en compliment de la resolució del TSJC. Alhora, ha assegurat que alguns ciutadans van agredir a diversos agents de la Guàrdia Civil, motiu pel qual, ha dit, la policia va acabar fent ús legítim de la força.

Segons l'acusat, tots els cops que va donar van ser a la part inferior del tronc dels manifestants, i ha explicat que no recordava a quins ciutadans havia colpejat, de manera que no podia concretar si havia agredit a les dues persones que l'han portat a judici. Versions similars les han donat altres agents citats com a testimonis, els quals han admès haver fet ús de la força vers els votants. Segons tots els agents, els cops van ser per garantir l'actuació de la policia judicial.

Al seu torn, l'acusació ha mostrat un vídeo on es veu com un agent de la Guàrdia Civil colpeja una de les denunciants a la cama, quan ella estava d'esquena. L'advocada de la denunciant, Norma Pedemonte, ha detallat que l'impacte va provocar-li un hematoma de 19 centímetres. "L'advocat de l'Estat ha justificat que el cop de porra era l'arma menys lesiva que podien utilitzar els agents, però tots sabem el mal que pot arribar a fer un fort cop de porra", ha rebatut Pedemonte, tot assegurant que "no tocava pegar una persona que està d'esquena, i menys si no li has demanat prèviament que marxi".

Al mateix temps, l'advocada ha insistit que el segon denunciant va rebre cops a diverses parts del cos. Si bé d'aquests altres fets no hi ha imatges, l'advocada ha remarcat que durant el judici "ha quedat provat" que l'agent acusat va participar de les càrregues sense haver demanat prèviament que s'abandonés l'espai, mentre també s'ha demostrat que estava al mateix lloc que els denunciants.

Per tot plegat, l'acusació demana que es condemni l'agent a pagar una multa de 3.600 euros per dos delictes lleus de faltes (1.800 euros per cadascun). Alhora, també reclama que se'l condemni a pagar a una de les denunciants una indemnització de 1.000 euros, ja que és jugadora professional d'handbol i l'hematoma provocat pels cops li va comportar impediments per practicar esport.

Per la seva part, la fiscalia no ha demanat ni l'absolució ni la condemna de l'acusat. Durant el seu relat, ha assegurat que hi ha indicis suficients per considerar que hi va haver càrregues de la Guàrdia Civil per obrir un passadís per a la policia judicial, i ha apuntat que l'actuació estava justificada perquè els cops s'haurien donat a la part inferior del tronc dels manifestants.

El judici d'aquest divendres ha estat blindat per un fort dispositiu policial des Mossos d'Esquadra. Nombrosos agents antidisturbis han acordonat tots els accessos als jutjats de Martorell (situats a la planta baixa d'una illa de cases amb diversos punts d'accés) i ha impedit l'entrada de qualsevol persona aliena al cas que s'estava jutjant, a excepció dels treballadors de l'edifici.

A la plaça s'han concentrat una quinzena de persones per donar suport als dos denunciants i condemnar l'actuació de la Guàrdia Civil. Han mostrat unes pancartes on es podia llegir "vau arribar, vau pegar i aquí sereu jutjats".