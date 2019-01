Els Mossos alerten d'un increment de vianants caminant pels vorals d'autovies

Només l'any passat, el telèfon d'emergències 112 va rebre 232 avisos que alertaven sobre la presència de persones caminant per vorals d'autovies i d'altres carreteres principals de la Catalunya Central. Es tracta d'una conducta que, a més a més de ser d'alt risc, està prohibida per la normativa.

Els Mossos van fer pública ahir aquesta dada per alertar sobre el creixement del nombre de casos, tot i que no van especificar els motius que porten alguns vianants a cometre aquestes imprudències.

Sense anar més lluny, diumenge passat al matí, una patrulla va denunciar administrativament un home que caminava per la calçada de l'eix Transversal (C-25), a Sant Fruitós de Bages.

La incidència va tenir lloc a 2/4 de 7 del matí. El telèfon 112 va rebre diverses trucades informant que hi havia una persona caminant pel voral de la carretera C-25, a l'altura del punt quilomètric 140, dins el terme municipal de Sant Fruitós de Bages. A més, la persona no portava cap element reflector ni lluminós.

Quan els agents el van localitzar, el van traslladar a fora de la calçada i el van multar per caminar per una autovia.

Els Mossos van aprofitar aquest cas per explicar que els últims mesos hi ha hagut diversos incidents amb persones que caminen de matinada per autovies com la C-25 i la C-16. Aquest fet constitueix una infracció administrativa, a més de posar en greu perill la pròpia vida, ja que la persona pot acabar atropellada.

El cos policial recorda que s'ha d'evitar caminar pels vorals de les vies ràpides, sobretot en condicions de visibilitat reduïda. En cas de necessitat, s'ha de fer amb elements reflectors i si és possible fora de la calçada de la carretera.

A banda d'autovies, també s'han detectat vianants en vorals de carreteres amb una alta densitat de trànsit, com la C-55 i la C-58 (al Bages), la C-59 (al Moianès) i la C-26 (al Berguedà).

Durant l'any 2018, a més a més, també hi va haver 24 atropellaments en el conjunt de la xarxa viària de la Catalunya Central, incloent-hi tant carreteres principals com secundàries.