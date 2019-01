Un pis municipal acull la família de Castellnou la casa de la qual es va cremar

L'Ajuntament de Castellnou de Bages ha allotjat temporalment en un pis municipal la família que va perdre la casa a causa d'un incendi, ara fa una setmana. Segons han informat fonts municipals, durant els primers dies, els afectats, un matrimoni i els seus dos fills, es van reallotjar a casa de familiars. Des de fa pocs dies, s'han instal·lat en un habitatge de Castellnou de propietat municipal, on viuran durant un temps fins que no resolguin el seu futur.

Aquesta setmana s'ha fet viral una carta de la família en què agraeix totes les mostres de suport rebudes. «Per sort, estem tots quatre aquí. Són uns moments molt complicats, hem perdut la casa, els records i l'esforç d'una vida», mentre afegien: «Mai no podrem agrair tot el suport que estem rebent, no ens sentim sols». També explicaven que, de moment, no demanen ajuda, però sí que ho agrairan més endavant. «Quan estiguem ubicats, farem amb calma una llista de coses que necessitem, i us la farem arribar. Hem de dir, però, que no volem ni diners, ni coses noves. Ens agradaria que fossin aportacions personals de cadascú que tingueu en desús», manifesten.