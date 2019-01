Les distraccions al volant causen un augment de la mortalitat a l'eix Transversal

L'eix Transversal (C-25), en el tram entre el Bages i Osona, va ser l'any 2018 la carretera de la Catalunya Central on va augmentar més la mortalitat. Segons dades del Servei Català de Trànsit, entre aquestes dues comarques, set persones van perdre la vida en accidents de trànsit, sis més que l'any 2017, quan es va registrar una víctima. Es dona el cas que la majoria de xocs mortals es van produir contra vehicles que estaven correctament estacionats al voral, com a conseqüència, per tant, de distraccions al volant.

Així ho van fer públic ahir responsables del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra, durant una roda de premsa per presentar el balanç de la sinistralitat del 2018 a les comarques centrals. El director de Trànsit, Juli Gendrau, va admetre que la dada de la C-25 ha encès «una llum d'alarma», a la qual «hem de fer front». Segons va assenyalar, la xifra de set víctimes mortals és significativa si es té en compte que l'eix Transversal «és una via segura, amb dos carrils en sentit únic».

El cap regional de Trànsit dels Mossos, Avel·lí Garcia, va situar les distraccions com la causa principal dels accidents mortals a la C-25. Segons va explicar, en la pràctica totalitat d'aquests sinistres, «hi havia un vehicle estacionat al voral, per una avaria o pel que focs». Segons va explicar, en molts d'aquests casos, «vehicles que circulaven en el mateix sentit, pel motiu que fos, es van desviar de la trajectòria del carril i van xocar contra els vehicles estacionats, que estaven ben senyalitzats». A més a més, va afegir, «no hi havia marques de frenada» a l'asfalt.

Segons Garcia, aquests accidents van ser provocats per «distraccions», un dels factors principals de sinistralitat arreu del país. «Les distraccions no només es produeixen per utilitzar el telèfon mòbil», va adviertir Garcia, sinó també per una falta d'atenció a la conducció. «Hem d'estar concentrats en el que estem fent, ja que un accident pot produir-se en un sol moment», va recalcar.

De fet, les distraccions i les errades en la conducció són dos dels factors principals de la sinistralitat a la Catalunya Central, juntament amb la velocitat inadequada o amb les infraccions. Aquests quatre supòsits concentren el 69% de les causes d'accidents a la regió.

En total, en el conjunt de la Regió Policial Centre, l'augment de la mortalitat va ser del 32% (sumant carreteres interurbanes i nuclis urbans). En el cas concret d'accidents a l'interior de poblacions, s'ha passat de tres víctimes el 2017 a cinc víctimes el 2018.

Després de la C-25, la segona via amb més morts ha estat la C-55 (amb tres), dues entre Manresa i Cardona, i una a Castellbell.



Més patrulles de paisà per caçar infractors



Per combatre la sinistralitat, que ha augmentat tant a la Catalunya Central com al conjunt del país, els Mossos han intensificat les accions per perseguir les imprudències. A les comarques centrals, s'ha reforçat sobretot el patrullatge de vehicles de paisà, per tal de perseguir distraccions i conductes temeràries. També s'augmentaran els radars mòbils. Les vies on s'actuarà sobretot són les principals: la C-25, la C-55, la C-16, l'A-2 i la C-17.