Jutgen l'únic guàrdia civil imputat per l'1-O a Sant Esteve Sesrovires

El Jutjat d'Instrucció 7 de Martorell va acollir ahir el judici contra l'únic guàrdia civil imputat per les càrregues de l'1-O a Sant Esteve Sesrovires. L'agent, tal com va publicar Regió7 el 19 de setembre, va ser denunciat per dos ferits que el van identificar com a autor de les lesions. Ahir va declarar que no recorda si va colpejar les dues persones que han presentat la denúncia. Tot i així, va defensar les càrregues perquè, segons ell, calia obrir un passadís entre la multitud per poder entrar al col·legi i retirar les urnes, en compliment de la resolució del TSJC. En total, l'actuació va causar quinze ferits.

L'acusació particular, que representa els dos lesionats, va basar la seva tesi en un vídeo on es veu l'impacte que rep una de les víctimes quan estava d'esquena. L'agent està acusat únicament de dos delictes lleus de lesions, i s'enfronta a una multa de 3.600 euros.

Davant del jutge, el guàrdia civil, procedent de Sevilla, va admetre ahir haver colpejat alguns dels votants concentrats a les portes de l'escola Roureda durant l'1-O, i va argumentar que la munió de gent impedia que la policia judicial pogués accedir al centre per requisar les urnes, en compliment de la resolució del TSJC. Alhora va assegurar que alguns ciutadans van agredir diversos agents de la Guàrdia Civil, motiu pel qual, va afegir, la policia va acabar fent ús legítim de la força.

Segons l'acusat, tots els cops van ser a la part inferior del tronc dels manifestants. Va assegurar que no recorda a quins ciutadans va colpejar. Versions similars les han donat altres agents citats com a testimonis, els quals van admetre haver fet ús de la força cap als votants. Segons tots els agents, els cops van ser per garantir l'actuació de la policia judicial.

Al seu torn, l'acusació va mostrar un vídeo on es veu un agent colpejant una de les denunciants a la cama, quan ella estava d'esquena. L'advocada de la denunciant, Norma Pedemonte, va detallar que l'impacte va provocar-li un hematoma de 19 centímetres. «No tocava pegar a una persona que està d'esquena, i encara menys si no li has demanat prèviament que marxi», va censurar Pedemonte.

L'advocada va insistir que el segon denunciant havia rebut cops per tot el cos. Si bé d'aquests altres fets no n'hi ha imatges, va remarcar que, durant el judici, «ha quedat provat» que l'agent acusat va participar en les càrregues sense haver demanat prèviament que s'abandonés l'espai, i també «s'ha demostrat que era al mateix lloc que els denunciants». El judici va quedar vist per a sentència.