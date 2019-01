Els bombers voluntaris de la Regió Centre s'afegeixen a la protesta

Els responsables dels deu parcs de bombers voluntaris de la Catalunya Central han acordat donar suport a les reivindicacions dels seus companys funcionaris i han decidit que no cobriran les seves absències. A partir d'ara, doncs, i fins que no acabi la protesta laboral, els bombers voluntaris només acceptaran ser activats per a serveis urgents, però no pas per reforçar parcs que tinguin vacants.

Així ho han decidit els caps dels deu parcs de bombers voluntaris de la Regió Centre en una reunió a Berga, que d'aquesta manera secunden iniciatives en el mateix sentit que ja han tingut els bombers voluntaris d'altres regions.

Des de mitjan desembre, els bombers funcionaris de tot Catalunya es neguen a fer hores extres, com a mesura de pressió per reivindicar a Interior més personal i millors recursos. Aquest fet provoca que molts parcs de funcionaris, com que molts dies no arriben a la dotació mínima necessària, hagin de tancar. A la Catalunya Central, aquesta situació ja s'ha donat nombroses vegades als parcs de Cardona, Moià i Calaf. El parc de Manresa, el més gran de la regió, també se n'ha vist ressentit, perquè molts dies disposa de menys efectius dels habituals.

A banda dels deu parcs de funcionaris, a la Catalunya Central també hi ha deu parcs de voluntaris, el personal del qual pot ser cridat per reforçar serveis urgents o per tenir presència fixa en parcs de funcionaris amb vacants. Això últim és el que deixaran de fer mentre duri la protesta laboral

«No pot ser que, si els bombers funcionaris no fan hores extres, ens facin servir a nosaltres per tapar forats. Tots som companys i nosaltres també reclamem més personal i millores», explica el cap del parc de voluntaris de Castellfollit del Boix, Xevi Pons, que, alhora, és el representant dels bombers voluntaris a la Regió Centre. «Si ens reclamen per a una emergència, ho farem, però no ho farem per anar a cobrir un dèficit de bombers funcionaris», diu.

Els voluntaris de la Regió Centre han elaborat un manifest en què reclamen «solucions reals a curt termini, per pal·liar la manca de personal i material dels parcs».

Interior va assegurar ahir que no ha rebut cap notificació dels bombers voluntaris de la Regió Centre sobre la forma amb què duran a terme la seva protesta.